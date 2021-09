Sumina: Kierująca osobówką nie ustąpiła pierwszeństwa, ranny motorowerzysta Barbara Kubica-Kasperzec

53-letni motorowerzysta z obrażeniami ciała trafił do szpitala. To efekt wypadku drogowego, do którego doszło w sobotę, w Suminie. 41-letnia kierująca osobówką nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z kierującym jednośladem. Ale w czasie kontroli to jednak kierowca jednośladu był pijany...