Strażak z Rybnika złapał złodzieja biżuterii. Poznajcie naszego bohatera. Opowiedział nam, jak do tego doszło

Poznajcie go. To 27-letni Andrzej Jaros, pracujący w rybnickiej straży pożarnej. To on złapał w sobotę 41-latka z Ukrainy, który zwiewał po kradzieży u jubilera.

Pan Andrzej z kolegami w sobotę, 23 maja, około godziny 11. wracali wozem z akcji ulicą Chrobrego, gdy dowódca zauważył na skwerze szamoczących się mężczyzn. Jeden się wyrwał, zaczął uciekać w stronę parkingu za urzędem miasta. Drugi mężczyzna krzyknął w stronę strażaków: to złodziej!

Andrzej Jaros wyskoczył z samochodu z kolegą,który pobiegł zajść złodzieja od drugiej strony, a nasz bohater pobiegł prosto za uciekinierem.