Strażacy z Rybnika udaremnili napad na salon jubilerski na rynku

- Policjanci gaszą nam pożary, w zamian my zatrzymaliśmy im złodzieja - żartuje Bogusław Łabędzki, rzecznik straży pożarnej w Rybniku.

Do niecodziennego zdarzenia doszło dziś, w sobotę 23.05. Strażacy z Rybnika jadąc z interwencji zatrzymali złodzieja, który okradł jeden z salonów jubilerskich na rybnickim rynku.

- Nasi strażacy udaremnili napad na salon jubilerski. Mężczyzna ukradł coś z salonu jubilerskiego na rynku i uciekał. Goniła go przez jakiś czas dziewczyna z salonu, ale nie dogoniła. Włączył się w to przechodzień, który zaczął się z szarpać ze złodziejem w parku przy urzędzie miasta. Nasi strażacy przejeżdżali akurat ulicą Chrobrego, zobaczyli co się dzieje. Gdy mężczyzna zauważył, że strażacy się zatrzymali, zaczął uciekać. Nasz strażak go dogonił, spacyfikował i przekazał policji - relacjonuje Bogusław Łabędzki.