Stanica harcerska powstaje nad Zalewem Rybnickim ZDJĘCIA

Konieczne było więc doprojektowanie elementów wzmacniających i usztywniających, czego skutkiem było wykonanie konstrukcji stalowej obiektu w oparciu o projekt zamienny, z pominięciem „szkieletów” kontenerów morskich, z jednoczesnym zachowaniem ich modułowych wymiarów jak również gabarytów całego obiektu. W związku z tą sytuacją, prace realizowanie są z opóźnieniem.

Do tej pory ukończono już montaż konstrukcji, wykonano obudowy ścian i dachu z systemowych płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Wykonano też przyłącze energetyczne. Aktualnie wykonywane są obudowy stropu i posadzki na parterze, trwa rozprowadzanie instalacji wewnętrznych. W niedługim czasie rozpocznie się instalacja ścianek działowych oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne. Roboty powinny zostać zrealizowane do końca maja.

Jeżeli nie wystąpią jakieś nieprzewidziane sytuacje, wykonawca będzie dążył do tego by realizowany etap I zakończyć jeszcze w maju. Na procedurę oddania obiektu do użytkowania potrzeba minimum miesiąca; w pierwszej kolejności sanepid i straż pożarna (zajmują stanowisko do 14 dni), później PINB (w optymistycznej wersji te pozostałe 2 tygodnie mogą wystarczyć). Wykonawcy zostały naliczone kary, od których się odwołał i wystosował pismo z kancelarii prawnej, aktualnie prawnicy miasta i wykonawcy są w trakcie analizy sytuacji.

Jeżeli chodzi o projekt z budżetu obywatelskiego, który miał zostać zrealizowany na terenie Parku Wiśniowiec w 2019 roku, ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy zadania oraz przygotowaniem projektu realizacja jest przewidziana w tym roku. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w tym miesiącu.