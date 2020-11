Sprawdź okazje na OLX w Rybniku. Za darmo meble, ubrania, wózki dziecięce i inne

Największe kłamstwa o pandemii koronawirusa. Antycovidowcy dezinformują nimi Polaków TOP 10

Łatwo jest w sieci powielać informacje i ślepo ufać temu, co ktoś napisze. Na Facebooku wystarczy kliknąć dwa razy myszką i już udostępnimy dany post dalej. Obecnie w czasie pandemii koronawirusa musimy tym bardziej uważać na to, co czytamy. Facebook posiada umowę z firmą AFP, która weryfikuje informacje zgłoszone przez jego użytkowników. Wiele fake newsów dotyczy właśnie koronawirusa. Zobaczcie w galerii przykładowa fake newsy, które krążą po Facebooku.