Spotkanie zarządu ROW Rybnik z kibicami: momentami było gorąco

- Stawałem na głowie, by wypożyczyć do Rybnika Kamila Nowackiego. Nie było wiadomo czy uda się to zrobić, dlatego jechał też Miłosz – tłumaczył Mrozek, którego w obronę wziął trener Lech Kędziora. - Nie ma co rozdrapywać ran, a cieszyć się zdobytymi przez Nowackiego 4 punktami – skwitował.