Spór wokół uchwały w sprawie kopalni Paruszowiec. Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze. Co teraz może się wydarzyć?

Co pozostaje gminie?

W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub części, gminie przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Sądy administracyjne na ogół szybko rozstrzygają tego typu sprawy, gdyż przepisy ustawy wskazują 30 dniowy, instrukcyjny termin rozprawy. Sąd rozpatrując sprawę merytorycznie może podtrzymać rozstrzygnięcie nadzorcze lub skargę oddalić. Od wydanego wyroku jednej lub drugiej stronie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego rozstrzygnięcie jest prawomocne i ostateczne. Jest jeszcze jedna możliwość. Jeżeli wojewoda z jakiegokolwiek powodu nie wyda rozstrzygnięcia w terminie 30 dni wówczas nie może stwierdzić nieważności uchwały, ale może wciąż złożyć skargę na tą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a sąd oddala skargę lub orzeka o niezgodności z prawem tejże uchwały. W tej procedurze również wojewodzie lub gminie przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.