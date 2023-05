Spartakiada górników KWK Jankowice z Rybnika. 13 górniczych zespołów rywalizowało o Puchar Dyrektora Kopalni. Zobaczcie ZDJĘCIA!

Spartakiada górników KWK Jankowice z Rybnika

- Mamy około 120 zawodników. Wszyscy z nich to czynni górnicy, nie mamy emerytów - wyliczali organizatorzy górniczej spartakiady, którymi był dział socjalny kopalni Jankowice, a także jej strona społeczna.

Górnicy z przewozu byli najlepsi

Rywalizacja w spartakiadzie była podzielona na dwa etapy. Najpierw zespoły uczestniczyły w rozgrywkach grupowych. Następnie najlepsze drużyny przechodziły do fazy pucharowej. Cztery najlepsze drużyny mogły liczyć na nagrody. - To nagrody w postaci bonów do sklepów sportowych - informowali organizatorzy zawodów.