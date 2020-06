SOR w Rybniku zamknięty co najmniej do środy. Karetki nie przywożą tu nadal pacjentów

Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu w Rybniku pozostanie zamknięty co najmniej do środy 24 czerwca. Przypomnijmy, SOR w Rybniku wstrzymał pracę w sobotę, ponieważ u jednego z pracowników stwierdzono koronawirusa.

- Byliśmy zmuszeni wstrzymać pracę oddziału ratunkowego z powodu podejrzenia koronawirusa u jednego z pracowników. Mamy reorganizację pracy, działania szpitala. System ratownictwa jest poinformowany o naszych problemach. Pacjenci są zabezpieczeni przez ościenne szpitale - informował nas w sobotę Arkadiusz Niczyporuk, kierownik SOR w Rybniku.

Dziś, 22 czerwca Michał Sieroń, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Ratunkowego nr 3 w Rybniku informuje, że SOR pozostanie zamknięty co najmniej do środy 24 czerwca.

- System ratownictwa zna naszą sytuację, dlatego karetki nie przywożą do nas pacjentów. Natomiast gdyby jakiś pacjent sam do nas jakoś został przywieziony a będzie w stanie zagrożenia życia to na pewno go nie odeślemy. Jest jeden lekarz na tzw. quasi -dyżurze zabezpieczającym na SOR oraz jest też lekarz na dyżurze pediatrycznym.

Na wypadek gdyby ktoś sam tu trafi to na pewno nie odejdzie bez pomocy - zapewnia Michał Sieroń.