SOR i chirurgia dziecięca w szpitalu w Rybniku już działają! Testy na koronawirusa negatywne

W poniedziałek Michał Sieroń, rzecznik szpitala poinformował, że SOR pozostanie zamknięty co najmniej do

środy (24 czerwca). - System ratownictwa zna naszą sytuację, dlatego karetki nie przywożą do nas pacjentów. Natomiast gdyby jakiś pacjent sam jakoś został do nas przywieziony, a będzie w stanie zagrożenia życia, to na pewno go nie odeślemy. Jest jeden lekarz na tzw. quasi-dyżurze zabezpieczającym na SOR oraz jest też lekarz na dyżurze pediatrycznym. Na wypadek gdyby ktoś sam tu trafił, to na pewno nie odejdzie bez pomocy - zapewniał Sieroń.

Podobna sytuacja miała miejsce na chirurgii dziecięcej, która także została zamknięta. Osoby które miały kontakt z zarażonym pracownikiem zostały objęte kwarantanną. Testowano 20 osób z SOR-u i około 10 z chirurgii dziecięcej.

Na szczęście od dziś, czwartku 25 czerwca SOR i chirurgia dziecięca w szpitalu w Rybniku może już przyjmować pacjentów.