Śląskie kopalnie do likwidacji? Czy górnicy będą musieli odejść z tych kopalni? Ministerstwo Aktywów Państwowych ma plan

W obliczu tarapatów górnictwa proponował na czas pandemii koronawirusa zmniejszenie okresowe wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału wydobywczego poprzez działania ochronne dla funkcjonujących kopalń oraz przyspieszenie likwidacji części nieprodukcyjnych kopalń będących w strukturach SRK, wprowadzenie nowego programu sprzedażowego, przeprowadzenie procesu konsolidacji polskiego górnictwa (po przeprowadzonej restrukturyzacji w spółkach).

Wszystko wskazuje na to, że plan nie spodobał się Jackowi Sasinowi. Teraz to wicepremier objął branżę górniczą.

- Każda dymisja ministra ze Śląska musi wywoływać niepokój, bo jest zwiastunem zmiany polityki rządu w odniesieniu do branży i regionu, a zamieszanie to ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek oczekuje. Nie wiemy już dziś zupełnie, jakie zamiary wobec górnictwa ma polski rząd, wiemy natomiast, że Unia Europejska - zamiast działać na rzecz złagodzenia skutków pandemii - właśnie przygotowała projekt rozporządzenia zaostrzającego dotychczas prowadzoną politykę antywęglową. I trudno nie zauważyć, że brak rządowej pomocy dla sektora jest zaskakująco zbieżny z tym, co wyczynia Bruksela - komentował kilka tygodni temu Bogusław Hutek z Górniczej Solidarności.