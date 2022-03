Sklepy z militariami w Śląskiem. Gdzie kupisz nieśmiertelnik, lornetkę czy sprzęt radiowy? Sprawdź!

W ostatnich dniach ciężko trafić na odzież wojskową czy noże w sklepach militarnych. Ludzie obawiają się, że konflikt trwający na terenie Ukrainy przeniesie się do nas. Wiele osób robi również zakupy, które zostają wysłane do Ukrainy, by wspomóc walczących na froncie obywateli Ukrainy.

Czym właściwie są militaria?

Najczęściej wybierane militaria

Wybór przedmiotów związanych z militariami jest ogromny. W specjalistycznych sklepach można znaleźć nawet takie produkty jak repliki dekoracyjne czy proce, jednak największą popularnością cieszą się wiatrówki, łuk sportowy, latarki oraz broń bez zezwolenia, a także sztucer, czyli specjalna myśliwska broń kulowa, która służy do polowania. Nie są to jednak rzeczy, które koniecznie trzeba mieć w swoim domu.

Podręczne gadżety które mogą uratować życie w wyjątkowej sytuacji

Zawsze warto zainwestować w latarkę. Podczas nocnych wędrówek czy nocowania w namiocie rozświetli nam nawet najciemniejszą drogę. Przy jakiejkolwiek wyprawie jedną z najważniejszych rzeczy, które należy mieć przy sobie, jest nóż. Będzie on pomocny podczas wyprawy i przyda się w wielu podstawowych czynnościach, takich jak rozpalanie ogniska, budowa szałasu czy nawet przygotowywania posiłku. Może nam również pomóc w obronie przed ewentualnym atakiem dzikiej zwierzyny. Warto wyposażyć się w małą siekierę lub piłkę do drewna, jednak nie jest to konieczne. Te przedmioty mogą ewentualnie pomóc z drewnem.

Nie zapominajmy o ubiorze! Najważniejsze jest obuwie, które często bagatelizujemy, jednak wybierając się w dłuższą wędrówkę ryzykujemy przemoczeniami i otarciami stóp. Jeżeli chodzi o odzież, w sklepie z militariami można znaleźć dosłownie wszystko. Od bielizny, przez kurtki, po maski i rękawice. Zapewnią nam one komfort podczas chłodnych nocy i wilgotnych terenów, które będziemy pokonywać.