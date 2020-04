Rybnik zwraca rodzicom koszty za żłobek. Placówki nie działają w epidemii

Rewitalizacja przez zabawę czyli Dzień Dziecka w dzielnicach Rybnika PROGRAM

Rewitalizacja przez zabawę, to hasło przyświecające tegorocznym obchodom Dnia Dziecka w kilku rybnickich dzielnicach. W najbliższą środę, 31 maja do wspólnej zabawy zapraszamy do Niewiadomia, Niedobczyc, Chwałowic i Paruszowca-Piasków.