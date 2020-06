Rybnik: złodzieje części samochodowych grasują na osiedlu Maroko-Nowiny – donieśli nam zdenerwowani mieszkańcy

Wiadomo, że złodzieje dobrali się w nocy ze środy na czwartek do co najmniej trzech samochodów

Czy takich zgłoszeń było więcej? Policja w Rybniku póki co nie chce informować ani o ilości takich zgłoszeń, ani o postępie prowadzonych postępowań.