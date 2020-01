Rybnik zlikwiduje 930 kopciuchów w blokach! Gdzie dokładnie znikną nieekologiczne piece?

- Bardzo się cieszę, że robimy kolejny konkretny krok w kierunku zmiany tych źródeł ogrzewania , które należą do miasta, naszym celem jest 2025 rok, w którym wszystko co miejskie będzie czyste, ekologiczne - podkreśla prezydent.



Realizacja inwestycji jest planowana w latach 2020 -2021. Rybnik, który jest wciąż najwyżej w rankingach smogowych w Polsce, idzie za ciosem i liczy na kolejne unijne pieniądze na walkę o lepsze powietrze. A szansa się pojawi w najbliższych miesiącach.

- Na przełomie stycznia i lutego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ma podjąć ostateczne decyzje co dofinansowania kolejnych czterech wniosków obejmujących swoim zakresem termomodernizację z wymianą źródeł ciepła w kolejnych 35 budynkach ZGM w Boguszowicach-Osiedlu i dzielnicy Niedobczyce - wyjaśnia pani rzecznik.

Rybnik już w ubiegłym roku przeprowadzał takie inwestycje, ale nie na tak dużą skalę. Do końca 2019 roku zakończono prace związane z kompleksową termomodernizacją oraz wymianą źródeł ciepła w 13 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do Miasta Rybnika, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wszystkie modernizowane budynki do tej pory były ogrzewane starymi kotłami lub piecami węglowymi, teraz zostały wyposażone w nowoczesne źródła oparte o gaz lub sieć ciepłowniczą.W 13 blokach zlikwidowano 204 przestarzałe piece węglowe, znajdujące się 121 mieszkaniach. Inwestycje przeprowadzono przy ulicach: Kupiecka 2, Kraszewskiego 9, Paderewskiego 44 (ocieplenie bloków i podłączenie do sieci ciepłowniczej), Bogusławskiego 2,16,20, Plac Pokoju 2, Plac Żołnierza 4, Żurawia 1, 4, 6, Śniadeckiego 2 (ocieplenie i montaż w mieszkaniach pieców gazowych), Generała Andersa 15 (wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach na źródła gazowe. Wydano na ten cel ponad 9 mln złotych

Dzięki inwestycji zredukowano ilość zanieczyszczeń. 13 bloków wypuszczało w powietrze ponad 3 tony trującego pyłu - PM10. Sam blok przy Bogusławskiego 2 emitował do tej pory 472 kg PM10 i 184 tony dwutlenku węgla. A blok Placu Pokoju 2,- 255 kg PM10 i 76 ton dwutlenku węgla.