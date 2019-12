Rybnik: w mieście powstanie biuro programu Czyste Powietrze

10 sprawdzonych sposobów oszczędzania na emeryturę

Oszczędzanie, zwłaszcza na emeryturę, to temat, który jest poruszany coraz częściej. Stało się tak za sprawą wprowadzenia PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nie każdy jednak chce należeć do programu. Podpowiadamy, jakie formy oszczędzania mają do wyboru przyszli emeryc...