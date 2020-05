- Strach? Nie ma strachu. Jesteśmy profesjonalistami. Wiemy, że przy zachowaniu ścisłych procedur, dzięki odpowiednim maskom, kombinezonom, rękawicom, jesteśmy bezpieczni – mówi nam dr n. med. Tomasz Kozioł, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w WSS nr 3, który stoi na czele grupy 11 diagnostów, mających uprawnienia do prowadzenia badań na nowym sprzęcie.

Rybnik: tu się robi testy na Covid-19. Pracują z superniebezpiecznym materiałem genetyczym. Udało nam się wejść do laboratorium. Zobaczcie W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej stworzono supernowoczesne laboratorium, wykonujące szybkie testy na Covid-19. Kupiono najnowszy, niezawodny sprzęt z USA, który daje pewność badań.

Aby wejść do “covidowej” pracowni na drugim piętrze, zrobić zdjęcia, najpierw trzeba przejść odpowiednią procedurę. Od zmierzenia temperatury, wywiadu na temat stanu zdrowia, po założenie specjalnego ubioru – wszystko trwa kilkanaście minut. Spodnie, fartuch, buty gumowo-foliowe, czepek, okulary, maska specjalistyczna z czułymi filtrami, specjalne gogle, przyłbica i rękawiczki (wszystko zostało zdezynfekowane i umieszczone po wszystkim w specjalnym koszu do utylizacji przedmiotów niebezpiecznych). Sprzęt do badań mieści się w dwóch specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. Oczywiście obowiązkowe strefy: czysta, brudna. W strefie brudnej jest komora laminarna z określoną klasą czystości (dzięki czemu zapobiega sie wydostawaniu się wirusa z materiałów w postaci aerozolu – red.). Białe ściany, buczenie sprzętu, wyglądającego jak pulpit statku kosmicznego. To nie laboratorium jakie znamy z filmów: pipety, menzurki, szafki z odczynnikami i szklane naczynia z płynami? Nie. Tu wszędzie są monitory komputery.

Tu pośpiech może być zgubny Sprzęt do badań genetycznych przypomina wielkie drukarki albo digilaby fotograficzne. Wkładasz próbki do tonera, toner do maszyny, a one robią resztę. Diagnosci laboratoryjni przy komputerach i wielkich monitorach. Zapach środków dezynfekujących. I cisza , skupienie, powolne, spokojne ruchy diagnosty. Tu pracuje się z superniebezpiecznym materiałem, pośpiech może być zgubny. Przy pracy zastaliśmy dwóch diagnostów: mgr Marię Chrzanowską w jednym pomieszczeniu, w drugim – mgr Adama Porszke. Naszym przewodnikiem jest dr Tomasz Kozioł, który opowiada, do czego służą te skomplikowane urządzenia.

- Tutaj wykonujemy badania właściwe, dla ostrej fazy choroby Covid19. Określany poziom dwóch genów, które świadczą definitywnie o obecności wirusa. To są badania genetyczne, metodą biologii molekularnej – wyjaśnia, pokazując nowy sprzęt. To najlepszy sprzęt w Polsce, jeden z najnowocześniejszych na świecie. W drugiej pracowni wykonywana jest ocena przeciwciał w oparciu o testy amerykańskiej firmy Abbott. To tak zwane testy serologiczne na obecność przeciwciał anty SARS COV-2 IgG dla osób, które już przebyły chorobę. Takim testom jest poddawany personel szpitalny, można nimi objąć osoby, które przeszły COVID-19 bezobjawowo. - Można je wykonywać, u pacjentów, którzy wiedzą, że przechorowali. I chcą wiedzieć, że mają określony poziom odporności. Oni właśnie mogą być dawcami osocza dla chorych na Covid-19, czyli pomagać w leczeniu – opowiada. Sprzęt prosto z USA. W godzinę osiem wyników Diagności pracują na sprzęcie System GeneXpert kalifornijskiej firmy Cepheid (USA). W konfiguracji ośmiomodułowej, umożliwiając jednoczesną diagnostykę 8 pacjentów i uzyskanie wyników w czasie 1 godziny (wraz z procesem przygotowania próbki). Umożliwia prawidłową diagnozę chorego, jeszcze w fazie wczesnej zakażenia koronawirusem z Wuhan.

- Oparty jest na wiodącej na świecie platformie diagnostyki molekularnej, a testy wykonywane są w systemie zamkniętym, zautomatyzowanym, integrującym oczyszczanie próbki, amplifikację kwasów nukleinowych oraz detekcję sekwencji docelowych uzyskanych za pomocą, rekomendowanych przez WHO reakcji Real Time PCR – tłumaczy fachowo działanie sprzętu.

Badani wszyscy pacjenci Do tej pory tylko w tym miejscu wykonano około 1800 badań, ujawniono około 100 wyników pozytywnych – a więc wskazano na obecność śmiercionośnego koronawirusa – Covid -19. Komu wykonywane są badania? Służą przede wszystkim pacjentom szpitala. Tym leczonym, a także tym, którzy przychodzą do szpitala.

- Teraz każdy zanim wejdzie na oddział, musi być wstępnie zbadany za pomocą testów genetycznych. Chodzi, by nie wprowadzić na oddział pacjenta dodatniego. Mamy określony schemat postępowania, jeśli chodzi o przyjęcia do zabiegów zaplanowanych. Nasz sprzęt pozwala wykryć wirusa w ciągu godziny. Ten czas tutaj jest niezwykle istotny. W ciągu dnia wykonujemy od 150 do 180 testów. Pracujemy bez wytchnienia – mówi doktor Kozioł. Taki sprzęt udało się kupić dzięki dotacji z urzędu miasta w Rybniku. Kosztował 816 tysięcy złotych. Szpital w Rybniku ma 20 oddziałów, 700 łóżek, rocznie leczy się tu 100 tysięcy pacjentów.

