Rybnik: Rusza 8 edycja budżetu obywatelskiego

Ustawa z 2018 roku nakłada konkretne obowiązki na gminę w związku z budżetem obywatelskim, jest określona konkretna kwota na budżet i zasady głosowania, to wszystko powoduje, że samorządy nie mają tu możliwości decyzji czy oddawać część budżetu w ręce obywateli czy nie, mają taki obowiązek.

Od 18 maja do 5 czerwca br. będzie trwać nabór wniosków do ósmej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2021 rok. Pula środków finansowych w budżecie Miasta Rybnika na realizację zadań objętych budżetem obywatelskim na 2021 rok wynosi 5 220 000 zł.

W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Podział pieniędzy:

Formularz zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego wraz ze wzorem listy poparcia dla projektów ogólnomiejskich można pobrać poniżej:

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, istnieje możliwość dołączenia listy poparcia dla projektów ogólnomiejskich, składanych w wersji papierowej, w późniejszym terminie. Ostatecznie listy poparcia będą musiały zostać dostarczone do urzędu miasta przed końcem oceny formalnej, której termin przekażemy w późniejszym czasie.

- Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji pomysłów do budżetu obywatelskiego, za pośrednictwem telefonu bądź kontaktu mailowego. Na mieszkańców Rybnika do 15 maja br. czekają pracownicy urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych, którzy udzielą niezbędnych informacji służących przygotowaniu prawidłowego wniosku - informują w magistracie.

Termin konsultacji w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika, tj.od godz. 06.30 - 11.30 lub od 13.00-18.00