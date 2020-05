Rybnik: Rehabilitacja w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci zmieniła się nie do poznania ZDJĘCIA

Strajk w szpitalu w Rybniku w czwartek. Dyrekcja ujawniła ile wzrosło wynagrodzenie pracowników

Jutro, w czwartek 13 lutego od godz. 7 do 19 odbędzie się jednodniowy strajk w szpitalu w Rybniku. - Strajk odbędzie się wskutek odwieszenia akcji strajkowej oraz braku jakichkolwiek propozycji ze strony pracodawcy co do postulatów ze sporu zbiorowego z dnia 4 maja 2018 r - infor...