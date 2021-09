Rybnik: Policjanci eskortowali do szpitala 10-letniego chłopca, który uskarżał się na bóle serca

Policjanci ruchu drogowego w Rybniku zatrzymali do kontroli kierowcę osobówki, ponieważ popełnił wykroczenie drogowe, czyli nie zastosował się do strzałki kierunkowej nakazu jazdy w prawo. Mężczyzna został zatrzymany na ulicy Wyzwolenia w Rybniku.

- Okazało się, że a kierownicą auta siedzi ojciec, który musi jak najszybciej dotrzeć z synem do szpitala, ponieważ chłopiec uskarża się na ból serca, a leczy się kardiologicznie. Mundurowi natychmiast podjęli pilotaż, włączyli sygnały uprzywilejowania i ruszyli w kierunku rybnickiego szpitala. Pod eskortą policyjnego patrolu 10-letni chłopiec szybko i bezpiecznie dotarł pod opiekę lekarzy - mówi Bogusława Kobeszko, rzeczniczka policji w Rybniku.