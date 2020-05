Rybnik: Policja udaremniła spotkanie przedsiębiorców w hotelu. Wylegitymowano 30 osób

- Było to spotkanie służbowe. Mimo to rozkaz z Warszawy jest nadrzędnym prawem – pisze pani Achtelik.

- Albo dostali cynk, albo szukali na ślepo wszędzie, nie sądzę by przeszukiwali wszystkie sale konferencyjne. Ktoś ich poinformował – zauważa.

- Ja sobie odpuściłam. Natomiast mam informację od kolegów i koleżanek, które były w środku, jak to wyglądało – tłumaczy.

W rozmowie z naszym dziennikarzem pani Małgorzata Achtelik tłumaczy, że jechała do hotelu w Rybniku na ulicy Miejskiej, ale nie dojechała, bo dostała informację, że policja otacza cały hotel i niestety nie da się prowadzić żadnych rozmów, konferencji.

Tłumaczy, że przedsiębiorcy założyli sobie grupę na facebooku by rozmawiać o pomocy z tarczy antykryzysowej.

- To nie jest grupa Strajk Przedsiębiorców, która zrzesza 5 tysięcy osób. To nasza mała grupa robocza, jest kilkudziesięciu członków, by można się było spotkać, porozmawiać na temat ratowania tych naszych firm – mówi.

Dodaje, że postanowili się spotkać by rozmawiać o pomocy z tarczy ale też dlatego, że pan Paweł Tanajno rozmawiał z panią wiceminister Emilewicz. - Ona prosiła o informacje. To było dla nas istotne by się spotkać porozmawiać, udzielić jakiejś odpowiedzi – dodaje.

Przyznaje, że część osób, która przyjechała na spotkanie w hotelu w Rybniku była wcześniej na strajku w Warszawie.