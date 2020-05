Rybnik: Od 1 czerwca ruszają przedszkola, żłobki i zajęcia opiekuńcze w klasach I-III

- Rozumiem, że sytuacja w każdej rodzinie jest odmienna. Są rodzice, którzy mimo swoich obaw są zmuszeni ze względu na sytuację zawodową czy rodzinną przyprowadzić swoje dzieci do placówek. Dołożymy wszelkich starań by zajęcia odbywały się bezpiecznie, w rygorze sanitarnym, jednocześnie przypominam, że sytuacja w Rybniku jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń w ostatnim czasie - mówi Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika.

- Skoro możliwe będą zgromadzenia do 150 osób , wejścia do sklepów bez limitów, maseczki już nie zawsze będą obowiązkowe, to nasza decyzja o nieotwieraniu placówek dla dzieci wydaje się bezcelowa - mówi Kuczera.

- Apeluję jednak do wszystkich rybniczan o rozwagę, bo u nas, tu w Rybniku sytuacja jest inna, liczba zakażonych nie maleje, aktualnie mamy 612 chorych. Wierzę, że rodzice w Rybniku wykażą się rozsądkiem i odpowiedzialnością za zdrowie swoich dzieci i innych członków rodziny, i podejmą decyzje o uczestnictwie swoich dzieci w zajęciach tylko w uzasadnionych przypadkach - mówi Piotr Kuczera.