Rybnik: nie będzie kopalni Paruszowiec! Prezydent Piotr Kuczera: "mam ochotę krzyczeć z radości"

PILNE! Dziś, 14 września, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała miasta Rybnika blokująca powstanie kopalni na Paruszowcu jest ważna. Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego, uznając, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w tej sprawie jest nieprawidłowe.

W Rybniku zapanowała euforia, bo to kończy wieloletnie protesty w tej sprawie, nikt w mieście nie chciał widma otwierania kolejnej kopalni, która zniszczy środowisko naturalne. Piotr Kuczera w komentarzu dla Dziennika Zachodniego przyznał, że czuje się dziś bardzo dobrze, nawet doskonale.

- Chciałbym nawet pokrzyczeć z radości (śmiech). Dziś Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nasza uchwała blokująca powstanie kopalni na Paruszowcu jest ważna. Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego, uznając, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest nieprawidłowe. To oznacza, że ta sprawa jest już wyjaśniona do końca, nasza uchwała jest ważna. To dziś najważniejsze - wyjaśnia Piotr Kuczera. - Bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy stanęli w obronie naszego miasta, presja społeczna ma ogromne znaczenia dla tego rodzaju spraw. Dziękuję radnym, którzy również wspierali nasze wszystkie działania zmierzające do zablokowania tej inwestycji. Dziękuję współpracownikom, prawnikom i wszelkim organizacjom, które wciąż nam w tej walce przeciwko Bapro pomagają - dodaje prezydent.