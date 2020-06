Rybnik dostał 23 mln zł z tarczy dla samorządów. Kuczera: "Rząd zabiera jesienią by dać latem w okresie kampanii wyborczej"

Prawie 23 miliony zł otrzymał Rybnik w ramach tzw. Tarczy dla Samorządów. Informację o środkach dla miasta z funduszu inwestycyjnego samorządów przekazali radni PiS podczas czwartkowej sesji rady miasta. W tym samym dniu uroczyście przekazano środki także dla Czerwionki-Leszczyn, Gaszowic, Świerklan, Jejkowic, Lysek i powiatu rybnickiego. Spotkanie odbyło się w Gaszowicach, gdzie po czek nie przyjechały władze Rybnika.

963 tys. - dla Lysek

500 tys. - dla Jejkowic

1,1 mln - dla Gaszowic

5,8 mln - dla Czerwionki-Leszczyn

ponad 1,5 mln - dla Świerklan

ponad 1,4 mln - dla pow. rybnickiego

- Te środki pochodzą z tzw. Tarczy dla samorządów I na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy zostają przyznane samorządom. To są środki, które mogą być użyte jako wkład własny na jakiekolwiek inwestycje w mieście, czy to na ocieplenie szkół, budowę boiska, czy inne rzeczy. Wnioski będzie się składać w sierpniu, więc będą dostępne we wrześniu albo październiku – mówi Karol Szymura, radny PiS z Rybnika.