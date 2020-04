Rybnik: Dlaczego policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego wobec mężczyzny na Wodzisławskiej? Policja wyjaśnia

W związku z nagraniem, które pojawiło się w sieci w niedzielę 19.04, które dotyczy użycia środków przymusu bezpośredniego wobec agresywnego 27-latka w Rybniku na Wodzisławskiej, śląska policja wydała specjalny komunikat.

- Policjanci z Rybnika otrzymali zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu mężczyzny, który z mieszkania znajomych zabrał dwa noże i wyszedł. 27-latek miał problemy natury psychicznej i mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. W obawie, że może zrobić komuś krzywdę mundurowi niezwłocznie rozpoczęli jego poszukiwania. Odnaleźli go w dzielnicy Popielów, na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z ul. Konarskiego. Mężczyzna był pobudzony i bardzo agresywny. Na widok policjantów zaczął wymachiwać w ich kierunku nożami i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, aby odrzucił niebezpieczne narzędzia. W celu jego obezwładnienia policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, a mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nikomu postronnemu nic się nie stało i nie doszło do tragedii - oświadcza śląska policja.