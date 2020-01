Rybnik: Co tak dymi? Spalają odpady? Nie to "kopciuch" na węgiel. Tylko 10 procent kontroli potwierdza spalanie śmieci, reszta to węgiel

Wtorek 7 stycznia. Niedobczyce. Ulica zniknęła w kłębach dymu. Wydobywający się z komina domu dym, zasnuwający całą okolicę nie tylko truje wszystkich, ale też stwarza zagrożenia dla przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy podejrzewając, że sąsiad spala w piecu odpady, wzywają strażników miejskich z Rybnika. Funkcjonariusze wchodzą do kotłowni i co się okazuje? Żadnych odpadów. Stary piec, spalany węgiel, suche drewno.

- Możemy jedynie poinstruować, by np. poprawić wentylację w kotłowni, ale to też nie należy do naszych obowiązków i nie jest naszą kompetencją. Naszą kompetencją jest ujawnienie wykroczenia i ukaranie. Jednak prowadząc od wielu lat politykę edukacyjną, staramy się ludzi uświadamiać – mówi Błatoń.

- Zgodnie z uchwałą antysmogową województwa śląskiego – na naklejkach są wyznaczone graniczne daty, chodzi o to, by mieszkańcy pamiętali, że ten piec należy wymienić – mówi Błatoń, dodając, że pierwsza data, do której należy pozbyć się najstarszych pieców to rok 2021.

Kara grzywny to 500 zł a nawet 5000 zł

Oczywiście zdarza się, że podczas kontroli strażnicy stwierdzą nieprawidłowości

Strażnik może pobrać próbki popiołu do dalszej analizy

Koszt takiego badania wynosi ok. 500 zł.

Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego może wynieść 500 zł.

Grzywna nakładana przez sąd może wynieść nawet 5000 zł.

Każdy mieszkaniec może powiadomić strażników o podejrzeniu spalania odpadów.

Dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 986 lub na numer tel. 32 42 27 254, można w anonimowy sposób, przez 24 godziny na dobę powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku o zaistniałej sytuacji.

Interwencje można zgłaszać poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej www.sm.rybnik.pl, mailowo na adres interwencja@sm.rybnik.pl , oraz korespondencyjnie za pomocą operatora pocztowego.