Rybniczanin zaatakował policjantów. Ostentacyjnie pił alkohol z butelki

Do zdarzenia doszło w czwartek, po godzinie 3.00, na ulicy Rolniczej w Rybniku. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie interwencji dotyczącej awantury domowej i zakłócania spoczynku nocnego.

Na miejscu policjanci z rybnickiego ogniwa patrolowo – interwencyjnego, zastali 34-latka, który na widok mundurowych zaczął zachowywać się bardzo agresywnie. Wstał z kanapy i ostentacyjnie zaczął pić alkohol z butelki - mówi asp. Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji.

Rybniczanin nie reagował na polecenia wydawane mu przez policjantów, znieważył ich niecenzuralnymi słowami uderzył łokciem mundurowych w brzuch i usiłował zmusić policjantów do odstąpienia od czynności służbowych. W efekcie awanturnik został zatrzymany. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że ma on w organizmie ponad półtora promila alkoholu.

Po wytrzeźwieniu, 34-latek usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe, za co grozi mu kara do 3 lat więzienia. Podczas przesłuchania mieszkaniec Rybnika przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednakże nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania, ponieważ twierdził, że nic nie pamięta.