Rybniczanin jechał bez celu za co dostał mandat. W czasie epidemii koronawirusa obowiązują ograniczenia w poruszaniu się Podczas nocnej służby policjanci z rybnickiej grupy „SPEED” zauważyli w Jankowicach na ulicy Nowej kierowcę forda mondeo. Jego samochód posiadał niesprawne oświetlenie przedniej lampy i miał włączone światła przeciwmgłowe, dlatego stróże prawa postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Zgodnie z nowymi przepisami określającymi ograniczenia w przemieszczaniu się, mundurowi zapytali 21-latka i 19-letniego pasażera o cel podróży. Niestety, mieszkaniec Rybnika nie potrafił określić dokąd jedzie wraz z młodszym kolegą, za co został ukarany mandatem karnym - mówi Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji. Ponadto podczas kontroli mundurowi zwrócili uwagę na podejrzane zachowanie kierowcy, więc oprócz standardowego badania stanu trzeźwości, użyli narkotestera. Wskazał on, że rybniczanin może znajdować się pod wpływem narkotyków, jednak ostatecznie potwierdzi to badanie krwi, którą pobrano od mężczyzny. Mężczyzna został ukarany również za wykroczenia drogowe, które popełnił. Policja apeluje: Od 25 marca 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające m.in. ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się. Wszyscy ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło #zostanwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo