Rybniczanie pomagają jak potrafią. Pieczą ciastka, kupują czekolady lub wodę. Strażnicy dziękują. Pomoc dla bezdomnych w nowym miejscu

- W niespełna 7 dni nasi strażnicy spotkali się wręcz z niesamowitą życzliwością innych osób, mieszkańców naszego miasta oraz instytucji. Nie chcemy tutaj wymieniać z imienia i nazwiska, czy podawać nazw instytucji, czy organizacji, które włączyły się i deklarowały swoją pomoc, bo to nie o to chodzi. Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować za okazane wsparcie w imieniu osób, które tej pomocy potrzebują - mówi Dawid Błatoń, rzecznik Straży Miejskiej w Rybniku.