Rybniczanie oszaleli na punkcie akcji #kamyczki Malują piękne kamienie i posyłają je w świat ZDJĘCIA

W ten sposób bawi się już kilka tysięcy osób – grupa #Kamyczki na facebooku liczy 6 tysięcy członków.

- W akcji bierze udział około 6 tysięcy osób. Trwa od miesiąca i codziennie pojawia się około 50 postów z informacją o tym, że jakieś kamyki poszły w świat – mówi nam Kasia Sulewska.

Dodaje, że do akcji dołączają się też mieszkańcy okolicznych miast, którzy malują swoje kamienie, oznaczając je kodem pocztowym swoich miast I hasztagiem #kamyczki

- Kamienie pojawiły się już też we Wrocławiu, Krakowie oraz nad morzem również na przykład w Gdyni – dodaje.

Grupę powstała na przykładzie czeskiej grupy "kamínky".

Zabawa jest prosta.

Znaleźliście tak podpisany kamień? Dołączcie do grupy i dodajcie zdjęcie kamienia z obu stron. Wpiszcie miejsce, gdzie kamień był znaleziony, wraz z kodem pocztowym. Jego autor, jak i my inni, możemy sprawdzić gdzie aktualnie kamień się znajduje. Na podstawie kodu pocztowego dowiecie się skąd kamień do was przybył. Kamień możecie sobie zostawić, ale jeszcze lepiej będzie, jeśli przesuniecie go dalej i pozwolicie mu "wędrować" – tłumaczą twórcy #kamyczki