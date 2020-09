Rybnicki Telefon Seniora już działa. Obsługują go seniorzy

To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych , utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecznego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.

Rybnicki Telefon powstał zwłaszcza z myślą o seniorach, którzy:

• czują się samotnie i chcą po prostu porozmawiać,

• chcą się czegoś dowiedzieć – np. uzyskać informacje o tym jak załatwić jakąś sprawę, poznać ofertę bezpłatnych zajęć, wydarzeń kulturalnych,

• chcą coś zrobić wspólnie z innymi, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać, np. założyć osiedlową grupę nordic walking albo dołączyć do takiej grupy.

Kto odbiera telefony od seniorów z Rybnika?

Rybnicki Telefon Seniora jest obsługiwany przez ok. 30 seniorów-wolontariuszy, którzy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. W tym czasie odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.

Wolontariusze to mieszkańcy Rybnika – znają zatem lokalne uwarunkowania i specyfikę miasta. To osoby otwarte, lubiące słuchać, rozmawiać i pomagać innym, a co równie ważne – odpowiednio do tego przygotowane poprzez szkolenia i warsztaty. Sami często zmagają się z podobnymi trudnościami, nieraz mają zbliżone doświadczenia życiowe, a co za tym idzie cechuje ich większe zrozumienie dla potrzeb i problemów dzwoniących seniorów. Dla wolontariuszy prowadzenie Telefonu to możliwość pomagania swoim rówieśnikom, ale też dodatkowa forma własnej aktywności i sposób na wartościowe spędzanie czasu.