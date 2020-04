Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy na czas epidemii koronawirusa

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika wszyscy przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych będą mogli wnioskować o obniżenie czynszu w okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. zgodnie z poniższymi zasadami:

– W tej trudnej sytuacji Miasto wychodzi przedsiębiorcom naprzeciw, proponując pomoc – finansową i merytoryczną. Tak powstał Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy, który będzie poszerzany i aktualizowany stosownie do rozwoju bieżącej sytuacji i uwarunkowań prawnych – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Prezydent zarekomenduje podjęcie przez Radę Miasta Rybnika uchwały o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jest to instrument wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jedna z trzech ustaw tzw. tarczy antykryzysowej).

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres odpowiednio do:

Miasto odstąpi również w 2020 roku od waloryzacji stawek czynszu. Obniżka czynszu nastąpi na wniosek najemcy, który powinien być złożony w terminie do 20 kwietnia 2020 roku podmiotowi zarządzającemu lokalem.

Dane kontaktowe pracowników merytorycznych wyznaczonych do udzielania informacji: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl tel. 32 422 60 95 wew. 210 tel. 32 422 16 23 wew. 234 4. Wsparcie merytoryczne urzędu miasta oraz Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Rybnika:

inwestor@rybnik.um.rybnik.pl tel.

501 110 265

tel. 32 43 92 255

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości:

sebastian.garbacz@cris.org.pl tel. 32 739 55 12 wew. 14

5. Kampania promocyjna zachęcająca do zakupu i dostaw u lokalnych przedsiębiorców