Rybniccy sportowcy nagrodzeni. Nagrody trafią do laureatów pocztą. Mecz sportowców i samorządowców odwołany

– 6 kwietnia po raz kolejny obchodzić będziemy Światowy Dzień Sportu. Planowaliśmy w tym dniu zorganizować mecz pomiędzy rybnickimi sportowcami i rybnickimi samorządowcami, podczas którego prezydent Piotr Kuczera miał wręczyć nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców 2019. Niestety, sytuacja zmusiła nas do odwołania tej imprezy. Nagrody i wyróżnienia trafią do laureatów drogą pocztową. Gratulując wszystkim, mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się twarzą w twarz ze sportowcami, trenerami i działaczami, aby uhonorować ich wysiłek i pracę – mówi wiceprezydent Piotr Masłowski, jednocześnie przewodniczący kapituły, która w sumie przyznała 50 nagród finansowych i 31 wyróżnień.

Palarz, Paweł Palarz, Amadeusz Przeliorz, Alex Romanowski, Jakub Szymura (wszyscy Silesia Rybnik, baseball).

SYLWETKI LAUREATÓW

Julia Kowalczyk: od dziecka związana ze sportem. Uczennica w klasie sportowej judo w SP nr 34, następnie w Gimnazjum Dwujęzycznym oraz I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w okresie nauki w I LO. Uczestniczka programu TEAM 100. Studentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uczestniczka wielu wydarzeń popularyzujących sport, m.in. ogólnopolskich pikników olimpijskich, pikników klubowych. W ubiegłym roku osiągnęła największy sukces w karierze, zdobywając brąz seniorskich mistrzostw świata. Wcześniej zapisała się w historii polskiego judo, jako pierwsza zawodniczka, która zdobywa pięć medal mistrzostw Europy z rzędu (w juniorach młodszych, juniorach i ME młodzieży).

Antoni Skupień: licencję żużlową zdobył w 1977 roku. Przez większą część kariery zawodniczej, reprezentował barwy drużyny z Rybnika (do 1998 r.). Jedynie w latach 1993 i 1994 jeździł we Włókniarzu Częstochowa. Jest czterokrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, trzykrotnym medalistą mistrzostw Polski par klubowych. Trzykrotnie startował także w finałach indywidualnych mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery sportowej, zajął się pracą szkoleniową, prowadził m.in. zespoły Wandy Kraków i KSŻ Krosnooraz szkółkę juniorów w RKM-ie Rybnik. Od kilku sezonów jest szkoleniowcem miniżużlowców Rybek Rybnik. W roku 2019 wywalczył z nimi drużynowe mistrzostwo Polski, a jego podopieczni stawali także na podium indywidualnych MP.



Jacek Błaszczyk: z klubem TS Kuźnia Rybnicka związany jest od roku 1985. Zaczynał od klasy Cadet, następnie Ok-dinghy, Europa (wicemistrz Polski) i olimpijska klasa Laser (wicemistrz Polski, 2 m. PP). Wielokrotnie reprezentował nasz kraj za granicą, biorąc udział w MŚ i ME. Od 1997 r. trener w sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia. Z grupą Windsurfing oraz grupą Laser zdobył kilkadziesiąt medali rangi mistrzowskiej (MP, OOM). W chwili obecnej jest także prezesem zarządu Towarzystwa Sportowego „Kuźnia". Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser działający na rzecz rozwoju olimpijskiej żeglarskiej klasy w Polsce. Trzykrotnie nominowany także do trenera roku przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser. Odznaczony honorową odznaką Zasłużonego dla Żeglarstwa Śląskiego. Śląskie nagrody żeglarskie „Carbony" -– trener roku (2017 i 2018). Od roku 2007 organizator ogólnopolskich regat w Rybniku: Utex Ski Yachting, Puchar Elektrowni Rybnik, Puchar Rybnika. Rybnickie Regaty Żeglarskie. Organizator corocznych Wakacyjnych Szkółek Żeglarskich dla dzieci w Rybniku. Współorganizator „Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" w Rybniku. Wspiera inicjatywy propagowania i upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.