Rozpoczyna się budowa gazociągu przyłączeniowego w Rybniku. Oto trasa. To kluczowe w kontekście nowego bloku gazowo-parowego OPRAC.: Robert Lewandowski

Inwestycja realizowana jest w ramach programu Gaz-System Coal to Gas, którego celem jest zapewnienie infrastruktury gazowej niezbędnej do transformacji energetyczne Gaz-System, zdj. poglądowe Zobacz galerię (5 zdjęć)

RYBNIK. Spółka Gaz-System podpisała umowę na wybudowanie gazociągu przyłączeniowego do nowego bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz ze stacją pomiarową. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Gaz-System Coal to Gas, którego celem jest zapewnienie infrastruktury gazowej niezbędnej do transformacji energetycznej.