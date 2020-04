ROW Rybnik rusza z akcją #przeżyjmydo90. Mrozek prosi o wsparcie kibiców by pomogli przetrwać rekinom WIDEO

"Kiedy we wrześniu ubiegłego roku wygrywaliśmy rozgrywki I ligi i wywalczyliśmy upragniony awans do PGE Ekstraligi, nikt z nas nie spodziewał się, że pierwszy po kilkuletniej przerwie sezon w najlepszej żużlowej lidze świata będzie tak pechowy. Pechowy dla nas, bo liczyliśmy przecież, że każdy mecz rozgrywany przy G72 będzie wielkim świętem, pechowy dla zawodników – bo oni dla Was kibiców chcą jeździć, walczyć i wygrywać. I wreszcie pechowy dla Was, bo Wam nie będzie dane na żywo oklaskiwać zawodników PGG ROW Rybnik, dopingować ich i wreszcie cieszyć się z wygranych. Ale ten sezon, który rozpoczniemy 12 czerwca musimy po prostu przeżyć. A nikt w klubie nie ukrywa, że będzie to jedna z najtrudniejszych chwil w historii rybnickiego ROW-u" - czytamy na stronie klubu ROW Rybnik.