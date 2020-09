ROW Rybnik podejmie Włókniarza Częstochowa. Co z biletami?

W piątek (4.09) w ramach 13 rundy PGE Ekstraligi Włókniarz Częstochowa miał podjąć na własnym torze ROW Rybnik. Do meczu ostatecznie nie doszło. Opady deszczu, a także awaria wodociągu , z powodu której wyciekło 28 milionów litrów wody, spowodowało, że klub miał poważne problemy z przygotowaniem toru, do którego w połowie sierpnia dosypano glinki.

Co z biletami?

Prawdopodobnie w poniedziałek (7.09) rozpocznie się internetowa sprzedaż biletów na to spotkanie. Na pewno w poniedziałek (7.09) i wtorek (8.09) od rana w biurze klubu przy Gliwickiej 72 trwać będzie tradycyjna przedsprzedaż biletów na środowy mecz. Po godzinie 15 natomiast przedsprzedaż przeniesie się do sklepiku klubowego mieszczącego się na koronie stadionu. Sklepik będzie w oba dni czynny do godziny 18.

Ważne, na powtórkę meczu nie obowiązują bilety zakupione na piątek na mecz w Częstochowie. Zwrotu biletów pod Jasną Górą kibice muszą dokonać we własnym zakresie. Na portalu eventim.pl, który jest za nie odpowiedzialny, nie trzeba zgłaszać chęci zwrotu biletu. Każdy kto dokonał zakupu wejściówki na portalu eventim.pl, już wkrótce otrzyma zwrot środków na swoje konto.