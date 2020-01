ROW Rybnik ma nowego wielkiego sponsora. Grupa Famur wesprze Rekiny!

ROW Rybnik rozpocznie ekstraligowy sezon z poważnym partnerem. Krzysztof Mrozek, prezes rybnickiego klubu żużlowego zdobył kolejnego wielkiego sponsora, potentata branży górniczej.

- Bardzo nas cieszy, że do grona firm wspierających rybnicki żużel dołącza kolejna tak znacząca firma - mówi Krzysztof Mrozek, prezes ROW Rybnik SA. - Wierzymy, że nasza tegoroczna współpraca przyniesie obopólne korzyści i będzie kontynuowana w latach kolejnych.

Grupa FAMUR należy do TDJ SA - w jej skład wchodzi obecnie 40 spółek i 11 zakładów produkcyjnych. W strukturach Grupy zatrudnionych jest około 5 000 pracowników. - Produkty marki FAMUR oparte są na sprawdzonych i intuicyjnych rozwiązaniach, co pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie. W wyspecjalizowanych zakładach na terenie Polski tworzymy zmechanizowane kompleksy ścianowe, kompleksy do drążenia wyrobisk korytarzowych, podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, jak również urządzenia dla masowego transportu i przeładunku - mówią w Famurze.