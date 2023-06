Rekordowe zarobki na kopalni? Sprawdź RAPORT GUS. Tyle możesz zarobić jako górnik. Może pora na przebranżowienie? Klara Biała

Górnictwo to istotny sektor polskiej gospodarki, a mimo to antypatia do górników rośnie. Czy słusznie? Największym zarzutem rzucanym w stronę pracowników kopalni jest to, że zarabiają oni znacznie więcej od przeciętnego obywatela. Jednak jeśli wziąć pod uwagę ryzyko jakie niesie ze sobą wspomniana profesja, te głosy wydają się nieuzasadnione. Sprawdziliśmy jaka jest średnia wysokość zarobków w polskim górnictwie. Czy naprawdę są to tak wysokie sumy? Oceńcie sami. W naszej galerii znajdziecie aktualny raport płac.