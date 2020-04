Radni przeciw kopali Paruszowiec. Blokują powstanie zakładu górniczego. Zmienili plan

Radni przeciw kopali Paruszowiec. Podczas dzisiejszej 23.04 sesji rady miasta radni Rybnika zagłosowali za uchwałą, która zmienia plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanego wydobycia, uniemożliwiając lokalizowanie zakładu górniczego w rejonie planowanym przez Bapro.

Za zmianą planu zagłosowało 23 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zakończyła postępowanie dowodowe w sprawie wniosku firmy Bapro, która zamierza budować w Rybniku kopalnię węgla kamiennego. Wszystko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do pozytywnej decyzji dla spółki Bapro. Jednak ani samorząd Rybnika, ani mieszkańcy nie życzą sobie tej niemądrej inwestycji, która wiąże się ze szkodami górniczymi i jest ekologicznym awanturnictwem, stojącym w kontrze do jakichkolwiek ekologicznych wyzwań, jakie stoją przed Polską, Śląskiem i miastem.