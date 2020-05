Puby w Rybniku szykują się na otwarcie 18 maja. Mają żal do miasta że nie mogą rozłożyć ogródków

- Mamy duże straty, ale udało nam się zachować wszystkie miejsca pracy . Nie zwolniliśmy nikogo do tej pory i mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Jeśli chodzi o te dwa miesiące, to działaliśmy wyłącznie w dostawach na wynos, ale to było działanie na zasadzie przetrwania. Nigdy wcześniej przed epidemią nie prowadziliśmy jedzenia na wynos i raczkowaliśmy w tym temacie – mówi Sebastian Kabut z restauracji InoWino w Rybniku.

W restauracji InoWino na rybnickim rynku ustawiają już stoły a potem zaczną je obklejać taśmami, by klienci siadali od siebie w odległościach.

Dodaje, że liczy na to, że teraz zaczną goście wracać do restauracji, mimo obostrzeń, do których właściciele lokali muszą się dostosować.

- Możemy maksymalnie tylko 22 osoby pomieścić w lokalu ze względu na obostrzenia i wymiary które mamy – dodaje.

Restauratorzy mają żal do miasta, że nie mogą jeszcze rozkładać ogródków letnich.