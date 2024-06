PSZOK w Czerwionce-Leszczynach zmienił godziny otwarcia. Nowe już obowiązują. Zmieniło je zarządzenie burmistrza. Kiedy można oddać odpady?

Można w nim oddawać odpady związane z przeprowadzanymi remontami, jak chociażby niewykorzystane farby czy zdrapane ze ścian tapety. Jest również miejscem, do którego powinno się oddać zużyte, "łyse" opony z auta czy motocykla. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czerwionce-Leszczynach nadal będzie je przyjmował. Oddawać będzie je jednak można w innych niż dotychczas godzinach.

Jak informuje Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, tamtejszy PSZOK zmienił godziny przyjmowania odpadów. Nowe godziny już obowiązują. Weszły w życie z początkiem miesiąca.

- Od 1 czerwca 2024 roku, PSZOK przyjmuje odpady: w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30, w soboty w godzinach od 8:00 do 12:30 - informuje Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik prasowa Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.