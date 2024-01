Przepiękna studniówka 2024 Rybnickiego Ekonomika w Białym Domu - ZDJĘCIA! Uczniowie ZSEU Rybnik zachwycili podczas uroczystego poloneza

Przepiękna studniówka maturzystów rybnickiego Ekonomika. Jak oni się bawią!

Studniówkowy kalendarz w pełni. W piątek 26 stycznia, na swój najważniejszy bal w życiu ruszyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Zabawa odbywa się w przepięknie wystrojonej sali, w Białym Domu w Ochojcu. Zarówno panie, jak i panowie poświęcili wiele czasu, by przygotować się do tego ważnego dnia. Najpierw bowiem sięgnęli po symboliczny kieliszek szampana, po którym przyszedł czas na poloneza i wspólną zabawę do późnych godzin.