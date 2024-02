Przegląd prasy Rybnik 16.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rybniku

WYBORY 2024. - Zdecydowanie należy przyspieszyć z rozwojem Czerwionki-Leszczyn i to jest mój cel - mówi Alina Kucharzewska, była dziennikarka i rzecznik prasowa wojewody śląskiego, która zdecydowała się kandydować na urząd burmistrza Czerwionki-Leszczyn. Rywalizacja na to stanowisko będzie niezwykle ciekawa, bo o to miano ubiegać się będzie również radna Izabela Rajca i obecny burmistrz Wiesław Janiszewski.