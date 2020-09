Przegląd prasy 7.09.2020 Rybnik, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Aż 3534 mandatów za przekroczenie prędkości na śląskich drogach nałożyli policjanci w sierpniu. Zatrzymali też 64 prawa jazdy, w tym 47 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Często określenie "pirat drogowy" to za mało. W ostatnim czasie policyjna kamera wideorejestratora nagrała w Rybniku kierowcę volvo, który jechał z prędkością 223 hm/h, przekraczając tę dopuszczalną o przeszło 120 km/h.

Od 7 września działa Rybnicki Telefon Seniora – miejska linia telefoniczna dla seniorów i - co równie ważne – prowadzona przez rybnickich seniorów-wolontariuszy.

Lubisz zbierać grzyby? Jesteś w tym dobry? Zostań mistrzem! W niedzielę 13 września na golejowskiej "Grzybówce" rozpocznie się IV edycja "Wielkiego Grzybobrania", czyli Mistrzostw Śląska w tej niecodziennej dyscyplinie sportu.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.