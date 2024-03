Przegląd prasy 26.03.2024 Rybnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Prasówka Rybnik 26.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

RYBNIK. To już czwarta lodówka społeczna, która zostanie otwarta w Rybniku. Nowa jadłodzielnia będzie mieściła się przy ulicy Mościckiego w Niewiadomiu i zostanie otwarta w środę 27 marca. Będzie mógł z niej skorzystać każdy, kto odczuje taką potrzebę. Można nie tylko dzielić się jedzeniem z innymi, ale i zabrać to, co potrzebne.