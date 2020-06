Przegląd prasy 24.06.2020 Rybnik, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Rybnik okazuje się ważnym miastem w tegorocznej kampanii przed wyborami na urząd prezydenta RP. Od wizyty w naszym mieście rozpoczął swoją prekampanię Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Polski z ramienia PO. Natomiast na dwa dni przed wyborami, na sam finał kampanii do Rybnika przyjedzie prezydent RP Andrzej Duda.

Śląskie. Lato 2020 będzie na pewno inne niż poprzednie. Mało kto pewnie zdecyduje się na wakacje za granicą, a jeszcze mniej - na takie, na które trzeba lecieć samolotem. W cenie będzie wypoczynek blisko domu, w Polsce. Najlepiej - w miejscach, w których jak najmniej będziemy narażeni na ewentualne zakażenie koronawirusem. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić wakacje - kliknij w "zobacz galerię".

Do poważnego wypadku doszło we wtorek 23 czerwca w Lyskach na skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej ze Sportową. Samochód osobowy wjechał w rowerzystkę i jej dziecko. Kobietę do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR. Kierowca mercedesa wyprzedzał na skrzyżowaniu...