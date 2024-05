Przegląd prasy 22.05.2024 Rybnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Nieustąpienie pierwszeństwa, którego dopuścił się 21-letni kierowca opla było przyczyną jego zderzenia z krossem. Do zdarzenia doszło w Rybniku-Boguszowicach na ul. Rajskiej. Okoliczności wypadku ustalają rybniccy policjanci, którzy sprawdzają też, czy nie przyczyniły się do niego narkotyki. Te wykryto bowiem w ślinie sprawcy zdarzenia.

25 maja, tuż przed Dniem Matki, odwiedzający centrum handlowe Rybnik Plaza będą mieli okazję wziąć udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Uszyj Jasia i szyjąc poszewki na jaśki dla małych pacjentów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wprowadzić radość i kolor do szpitalnych sal. Na klientów centrum będą czekały setki metrów barwnego materiału, 10 stanowisk do szycia, pomocni instruktorzy i mnóstwo pozytywnej energii.

"Jaki kocioł stosuje pan do ogrzewania domu, w którym pan mieszka? Jeżeli jest to kocioł na paliwo stałe, proszę o wskazanie daty jego produkcji i rodzaju stosowanego paliwa". Pytanie takiej treści zamierzają zadać rybnickim radnym przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. Ma to związek z niedawną sytuacją, kiedy to przed wyborami samorządowymi okazało się, że kandydat na prezydenta Andrzej Sączek użytkuje piec niezgodny z uchwałą antysmogową.

Przeprowadzona przez rybnickich strażaków defibrylacja okazała się być ratującą życie 49-letniego mężczyzny. Podczas wykonywanych prac został on porażony prądem. Gdy straż pożarna przyjechała na miejsce, rozpoczęła się reanimacja. Mężczyzna nie oddychał. Kiedy jednak przekazywano go pod opiekę pogotowia, miał już oddech. Udało się go przywrócić dzięki wspomnianej defibrylacji strażaków.