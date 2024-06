Przegląd prasy 19.06.2024 Rybnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Prasówka Rybnik 19.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do piosenek znanych chociażby z wojskowych defilad: "Wojenko, wojenko", "Rozkwitały pąki białych róż", czy "Przybyli ułani pod okienko", a także do popularnego w ostatnim czasie utworu "Witajcie w naszej bajce" powstałym przy okazji nowej aranżacji Akademii Pana Kleksa stworzyli teledysk uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Rybniku. Młodzież nagrała go wspólnie z wojskiem. Z wojskową orkiestrą z Bytomia.