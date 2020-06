Przegląd prasy 17.06.2020 Rybnik, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Obcokrajowcy opuszczają Rybnik. W Oddziale ZUS w Rybniku w kwietniu było mniej o 981 zgłoszonych obcokrajowców niż w lutym. Podobnie jest w całym województwie. W śląskim o prawie 4,9 tys. osób zmniejszyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Obecnie jest ich ponad 55 tysięcy, gdy jeszcze pod koniec lutego było ich blisko 60 tys. osób.

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.