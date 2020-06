Przegląd prasy 16.06.2020 Rybnik, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Dziś (16.06) na rybnickim rynku odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Bolesław Piecha na początku swojego wystąpienia mówił o olbrzymiej liczbie badań przesiewowych wykonanych wśród górników. Odniósł się do problemów związanych z pracą Sanepidów. My zapytaliśmy posła PiS także o sytuację na granicy polsko – czeskiej.

Lista lokali wyborczych w Rybniku, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

Od dziś (16.06) kościół w Chwałowicach zamknięty. Jeden z księży ma koronawirusa. - Z powodu stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u jednego z księży naszej parafii informujemy że wszyscy księża naszego probostwa będą poddani kwarantannie - informuje parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach na swojej stronie internetowej.

Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców.